В ауле Нефтекумского округа строят фельдшерско-акушерский пункт с парковкой

Сейчас медики в этом населенном пункте временно принимают пациентов в здании сельского клуба. Однако уже в 2021 году новый ФАП должны сдать в эксплуатацию

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 2 августа посетил аул Артезиан-Мангит, который находится в Нефтекумском городском округе, где проверил темпы строительства нового фельдшерско-акушерского пункта.

Сейчас медики в этом населенном пункте временно принимают пациентов в здании сельского клуба. Однако уже в 2021 году новый ФАП должны сдать в эксплуатацию.

Владимир Владимиров потребовал, чтобы сразу после этого начали принимать пациентов. Здание площадью 70,9 квадратных метра возведут по технологиям быстрого строительства.

В ауле Артезиан-Мангит проживают около 400 человек.

- Доступность медицинской помощи в малых населенных пунктах – это серьезная социальная задача. Чтобы ее решить, в целом в этом году мы строим по краю 20 фельдшерско-акушерских пунктов, - прокомментировал глава региона.

- Сейчас идет заливка фундамента, а само здание возведут с использованием технологий быстрого строительства. Новые здания – это комфортные условия и для медиков, и для пациентов. Продолжаем работу, - подытожил губернатор.