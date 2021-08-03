Встреча Владимира Путина и Рашида Темрезова. Фото: www.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Руководитель КЧР сообщил президенту, что в регионе достаточно средств индивидуальной защиты, медикаментов и работников. Кроме того, местным жителям хватает коечного фонда.

- Но основным и очень важным направлением, конечно, для себя считаем именно вакцинацию. Темпы вакцинирования мы наращиваем. Эта работа не очень простая, откровенно говоря, но на самом деле эта работа идет, и мы по среднероссийским показателям где-то в середине, по округу [Северо-Кавказскому федеральному округу] – одни из первых, - сказал Темрезов.

За последние несколько лет в Карачаево-Черкесии построено более 600 социально значимых объектов. Бюджет республики на 62 процента социально ориентирован.

- У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны – как к Черноморскому побережью, - отметил Путин.

В 2020 году турпоток в Карачаево-Черкесии составил 1,5 млн человек. При этом население республики не более 500 тысяч человек. Кроме того, Темрезов отметил, что в КЧР улучшается ситуация с вводом нового жилья - в 2021 году будет выпустят 298 тысяч квадратных метров.

- Проблема с безработицей остается, поэтому для кооперации, личного подсобного хозяйства мы ввели в этом году доплату для сотрудников. Мы очень много построили в сельской местности домов культуры, спортивных комплексов. Мы ввели доплаты работникам культуры на селе и работникам спорта в сельской местности, тем самым стимулируем, чтобы они, конечно, остались, - заметил Темрезов.

Актуальными проблемами для республики остались водо- и газоснабжение, отсутствие детских садов, ФАПов, домов культуры. Однако глава республики заверил, что работа над их решением ведется.