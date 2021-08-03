В Невинномысске обсудили реализацию инвестиционного проекта на 4,4 млрд рублей

Масштабный проект будут реализовать в 2 очереди

В Невинномысске прошло совещание под председательством министра экономического развития Ставрополья Сергея Крынина, посвященное реализации проектов резидента ТОСЭР «Невинномысск» — «Озон Невинномысск».

Инвестор готов вложить больше средств и создать больше рабочих мест, построив в городе логистический комплекс для компании Ozon. Как рассказал глава Невинномысска Михаил Миненков у себя на странице в Instagram, масштабный проект будут реализовать в 2 очереди.

Стоимость первой — 3,1 млрд рублей. Уже на этом этапе будет создано порядка 1000 рабочих мест. Стоимость второй очереди — 1,32 млрд. Появится еще около 500 рабочих мест.

- Реализация этих масштабных инвестиционных проектов окажет огромное влияние на социально-экономическое развитие Невинномысска, так как позволит создать на территории города в совокупности более 1,5 тысяч рабочих мест», - отметил Михаил Миненков.