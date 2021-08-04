На улице Осетинской в Ставрополе ликвидировали стихийную парковку

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе на днях ликвидировали незаконную парковку, которая располагалась на Осетинской от Семашко до Социалистической. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

В этой зоне находятся детская краевая больница, учреждения образования, детская спортивная школа. Приезжающие водители «бросали» там свои автомобили с нарушением правил дорожного движения. Естественно, все это

затрудняло движение и создавало неудобства горожанам. Теперь дополнительные парковочные места сделали на прилегающей к дороге газонной части. Так, на участке положили асфальт, предусмотрены места на 18 автомобилей. Вместе с этим провели работы по ремонту тротуара.