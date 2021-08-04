В Ставропольском крае в реке нашли труп мужчины с огнестрельными ранами

В Ипатовском районе в реке нашли тело 59-летнего жителя села Золотаревка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Труп нашли 2 августа на берегу реки Малая Кугульта. В ходе осмотра тела обнаружены два огнестрельных ранения в области груди и головы. По факту сразу возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Следствие устанавливает причастных к преступлению.

Если вы располагает информацией об обстоятельствах преступления - обратитесь в Ипатовский межрайонный следственный отдел. Их номер - 8(865-42)2-13-01. Либо в отдел полиции по телефону - 2-17-02.