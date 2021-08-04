«ЕвроХим» пожертвовал 5 млн рублей больнице Невинномысска

Медучреждению помогли по программе «20 добрых дел ЕвроХима»

Компания «ЕвроХим» пожертвовала 5 млн рублей больнице Невинномысска. Рассказал глава города Михаил Миненков. На эти деньги медучреждение сможет купить современный наркозно-дыхательный аппарат и функциональные медицинские кровати для оснащения коек для пациентов с коронавирусом.

Дорогостоящий аппарат планируют использовать не только для искусственной вентиляции легких, но и для выверенной дозированной подачи наркоза и обезболивающих во время операций. Кроме того, его смогут применять для мониторинга жизненно важных показателей пациента.

Функциональные медицинские кровати помогут максимально облегчить постельный режим для тяжелобольных, что особенно важно при лечении новой COVID-19.

Компания Андрея Мельниченко не в первый раз помогает Невинномысску в борьбе с коронавирусом. Ранее волонтеры «ЕвроХима» передали в местную больницу 10 тысяч многоразовых масок, 5 тысяч пар защитных перчаток и тысячу нетканых комбинезонов. Весной прошлого года город получил от «НевАзота» 20 тонн хлорсодержащих средств для дезинфекции улиц, 15 тысяч защитных многоразовых масок для медицинских учреждений и жилищно-коммунальных служб, 1 тысячу очков закрытого типа, 1 тысячу пар перчаток, защитные халаты и комбинезоны.

В этот раз больнице помогли по программе «20 добрых дел ЕвроХима». Компания запустила ее в этом году в честь своего юбилея. В рамках нее весной 2021-го на подъезде к новому путепроводу по улице Партизанской были высажены 50 саженцев катальпы. И молодые специалисты «Невинномысского Азота» с начала года реализовали десятки больших и малых добрых инициатив.

По традиции юбилей «ЕвроХима» планируется отпраздновать вместе с днем рождения Невинномысска в первой декаде сентября. Если позволит эпидемиологическая обстановка, на главной городской площади перед ДК Химиков пройдет концерт с выступлением звезд отечественной эстрады.