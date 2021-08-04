В Ставрополе резко похолодает, пойдет дождь и вообще будет неприятно

Дожди сменит жара Фото: REUTERS

Погода в Ставрополе 4 августа 2021 года резко испортится к вечеру. Температура воздуха упадет с 31 сразу до 25 градусов, пойдет дождь, с учетом ветра до 7 м/с будет весьма неприятно. Но дождь будет кратковременным. Следующие осадки прогнозируются только в середине следующей недели. Такие данные приводит сервис Яндекс.Погода,

Правда, ставропольцам еще грех жаловаться. В 1978 в этот день столбики термометров не смогли подняться выше 11,1 градуса, это - исторический минимум данного дня.

Мерзнуть жителям краевой столицы придется недолго: в Гидрометцентре предупредили, что на юг европейской части России идет аномальная жара, которая продержится до конца недели. Если на Черноморском побережье ожидается до плюс 37, то в континентальных регионах - Волгоградской и Ростовской областях, а также в южных районах Ставрополья - до плюс 43.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России может увеличиться смертность от волн жары. Об этом сообщил Александр Чернокульский, старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы РАН.