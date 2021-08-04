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Экономика4 августа 2021 19:50

На ярмарках Ставрополья появилось на четверть больше продукции в 2021 году

Теперь на внутреннем рынке представлены товары более 2 тысяч производителей
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае регулярно проходят ярмарки, на которых выставляют продукцию местных производителей. Жители края могут купить молочные продукты, мясо, овощи и фрукты, выращенные на Ставрополье.

В этом году число участников ярмарок расширилось до 2 тысяч производителей. Это на 25% больше, чем в 2020 году.

- Губернатор отметил важность развития в крае ярмарочной торговли как инструмента для сдерживания цен на продовольствие. В текущем году в регионе создано 228 ярмарочных площадок, на которых организовано 12 тыс. торговых мест, - сказано в сообщении пресс-службы главы региона.

Также власти региона взяли курс на увеличение общей доли продукции местных производителей в торговых сетях.