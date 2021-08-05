За сутки от коронавируса скончались 9 жителей Ставрополья

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Исследования выявляют новые факты заражений. Заболевшим оказывается медицинская помощь.

Врачи борются за жизнь каждого пациента. Но, к сожалению, за минувшие сутки произошло и несколько летальных исходов.

- Глубокие соболезнования родным и близким скончавшимся пациентов, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

Так, к 5 августа число умерших от ковида достигло 1924. За сутки скончались еще 9 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

- Распространению коронавируса должна противостоять вакцинация. Делайте прививки, чтобы избежать пагубных последствий. Всем желаю здоровья, берегите себя! - написал губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.