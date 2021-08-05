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Происшествия5 августа 2021 12:53

Ставропольцам разъяснили меры ответственности за подделку сертификатов о вакцинации

Уголовным законодательством предусмотрено наказание не только за подделку документов, но и за их использование
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Ставропольские полицейские на своих административных участках провели разъяснительную работу с горожанами о правовой ответственности за незаконный оборот документов о вакцинации.

Во время беседы правоохранители рассказали, что действующим уголовным законодательством предусмотрено наказание не только за подделку документов, но и за их использование.

Кроме того, полицейские обратили внимание на то, что есть вероятность стать жертвой мошенников при приобретении сертификата о вакцинации, фактически не делая прививку.

Злоумышленники вводят в заблуждение жителей региона, убеждают внести некую предоплату, но никакие документы по итогу не предоставляют.