На Ставрополье установлен новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом

На Ставрополье за сутки коронавирус выявлен еще у 334 человек. Число зараженных достигло 66536. За вчерашний день жертвами болезни стали 10 пациентов. Это новый антирекорд по числу умерших.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За сутки из-под наблюдения врачей выписали еще 203 выздоровевших пациента.

Таким образом, всего справились с болезнью уже 57,7 тысячи человек. Ежедневно продолжается тестирование на COVID-19, за прошедшие сутки выполнено почти 8 тысяч таких исследований.

- Главный способ, чтобы победить пандемию – вакцинация. Иммунизация бесплатна и доступна для всех. Запасы вакцины на Ставрополье регулярно пополняются, сейчас в крае около 77 тысяч доз первого компонента. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился глава региона Владимир Владимиров к землякам.