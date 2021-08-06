Жители Ставрополья обратились к губернатору с просьбой благоустройства сквера и улиц в Михайловске

Губернатор Ставрополья провел личный прием граждан. К нему обратились 9 жителей края.Председатель Совета ветеранов Промышленного района города от имени жителей района обратился к главе края с просьбой оказать содействие в благоустройстве территории сквера «Ореховая роща».

Был представлен проект, предусматривающий строительство спортивной и детской площадок, прокладку пешеходных дорожек, установку лавочек, уличного освещения.

Губернатор поддержал проект и предложил использовать для его осуществления возможности краевой программы поддержки местных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В благоустройстве нуждается и улица Новая в Михайловске. Об этом Владимиру Владимирову рассказали представители инициативной группы. Там нет асфальтного покрытия и тротуаров, что осложняет движение транспорта и пешеходов.

Губернатор поручил принять меры для проведения работ в 2021 году.

Во время личного приема также были подняты и другие проблемы. Решение каждого вопроса взято главой региона на контроль.