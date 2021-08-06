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Общество6 августа 2021 16:03

В выходные ставропольцы смогут насладиться музыкой на свежем воздухе

Музыканты виртуозы исполнят известные композиции. Под любимую музыку можно будет потанцевать на уютной площадке Пионерского пруда
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Ставрополе на Пионерском пруду 7 и 8 августа в 19:00 выступит духовой оркестр имени Д.А.Осиновского Ставропольского Дворца культуры и спорта.

Музыканты виртуозы исполнят известные композиции. Под любимую музыку можно будет потанцевать на уютной площадке Пионерского пруда.

Ценители инструментальной музыки смогут погрузиться в мир классики на концерте Ставропольской капеллы «Кантабиле» Концертно-творческого объединения«Аккорд». Мероприятие пройдет по адресу: пр. К.Маркса, 56) 7 августа в 17:00 во внутреннем дворике торгового центра.

Также ставропольцев приглашают 8 августа в ботанический сад, где уже традиционно по выходным проходят концерты под открытым небом.

В это воскресенье на Липовой аллее в 18:00 выступят группа «NEW TONE» - коллектив объединения «Аккорд» и Анастасия Нартова.