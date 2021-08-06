Ставрополь лидирует по числу зараженных коронавирусом в крае

В Ставрополе за сутки коронавирусом заболело 70 человек. Число зараженных в краевом центре достигло 12858.

На сегодняшний день Ставрополь лидирует по числу заболевших в регионе.

На втором месте оказался Невинномысск, там за вчерашний день диагноз подтвердился у 27 человек. Всего число зараженных в промышленной столице края достигло 3624. На третьем месте оказался Минераловодский городской округ.

Там за сутки заболел 21 человек. Число зараженных достигло 1998. Напомним, что сегодня, 6 августа выявлен новый антирекорд по числу зараженных ковидом в крае.

Так, за сутки диагноз подтвердили еще у 334 человек. Еще 10 пациентов скончались. Число умерших на Ставрополье достигло 1994. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.