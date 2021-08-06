Следователи начали проверку по факту гибели альпинистки в горах Северной Осетии

В Северной Осетии следователи проводят доследственную проверку по факту гибели жительницы Томска в результате камнепада в горах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, инцидент произошел 5 августа. При восхождении на гору на перевале Сталь Южный в Алагирском районе Северной Осетии группа из 5-ти человек попала под камнепад.
Альпинистка из Томска получила травму головы. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели и вертолет МЧС России для эвакуации альпинистки со спасателями и медиком на борту.
Пострадавшей альпинисткой оказалась девушка 1988 года рождения. Она скончалась на месте.