Ремонт дороги "Ставрополь-Невинномысск" стал причиной большой пробки

Местные жители жалуются на "мертвую" пробку на выезде из Ставрополя. Фото: ФКУ Упрдор «Кавказ»

Как сообщает ФКУ Упрдор «Кавказ», причиной затора на выезде из Ставрополя стали ремонтные работы. Дорожники меняют асфальт с 13 по 20 километр трассы "Ставрополь - Невинномысск".

- Дорожники завершат ремонт четырехполосного участка трассы протяженностью 7 км в октябре 2021 года. На время производства работ движение организовано по двум полосам – по одной в каждую сторону. Итогом станет увеличение уровня безопасности участников движения, - сказано в сообщении организации.

Автомобилистам предложили альтернативный маршрут-объезд через местную дорогу "Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская. Однако тем, кто на несколько часов застрял в пробке, это не поможет.