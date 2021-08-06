По указу Путина в КБР сделают медаль в честь 100-летия республики

В пресс-службе главы Кабардино-Балкарии сообщили, что глава республики Казбек Коков подписал указ об учреждении памятной медали ко дню столетия региона. Также он подчеркнул, что все расходы власти КБР берут на себя.

Напомним, Кабардино-Балкарская Республика была основана 1 сентября 1921 года, практически ровно 100 лет назад. До того, как образовалась единая республика, на этой территории были две исторические области - Кабарда и Балкария.

В 1921 году Кабарда и Балкария вступили в состав Горской АССР. Однако 1 сентября 1921 года Кабардинский округ вышел из состава Горской автономной республики, а затем 16 января 1922 года за ним последовала и Балкария.

Кабардино-Балкарская автономная область была образована в 1922 году.

Отметим, в 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании сотого юбилея КБР.