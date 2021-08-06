Экс-сотрудник МВД Дагестана арестован на 2 месяца за кражу 24 млн рублей

Верховный суд Дагестана выбрал меру пресечения для бывшего сотрудника МВД. Его арестовали на 2 месяца для выяснения всех подробностей преступления. Мужчину подозревают в хищении на 24,8 миллиона рублей.

- Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 2 октября 2021 года включительно. Уголовное дело возбуждено 02.08.2021 по части 4 статьи 159 УК РФ, - рассказали в суде.

По данным следствия, начальник подведомственного МВД учреждения Абакар Джанакаев вместе с предпринимателей взяли на реализацию госконтракт. На обеспечение питанием изолятора временного содержания МВД Дагестана выделили 24 миллиона 800 тысяч рублей.

Эти деньги и они и похитили.