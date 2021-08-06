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Происшествия6 августа 2021 21:48

В Кабардино-Балкарии мужчину забили камнями до смерти

Его друг не захотел мирно решить конфликт и напал
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В СУ СК России по КБР сообщили, что мужчина убил своего знакомого во время пьяной драки. Он взял большой камень и ударил несколько раз четко в затылок оппонента.

По версии следствия, двое местных жителей выпивали и вступили в конфликт. Один из низ схватил палку и напал на оппонента, а тот в свою очередь вооружился камнем. Удар пришелся в затылок, мужчина потерял сознание.

- От причиненного тяжкого вреда здоровью, мужчина скончался через два дня в медучреждении, - сказано в сообщении.

Инцидент произошел 19 июня 2021 года, сейчас расследование завершено. Материалы дела передадут в суд, чтобы преступнику назначили наказание.