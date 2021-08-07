На Ставрополье установлен антирекорд по числу смертей от коронавируса

За минувшие сутки в Ставропольском крае коронавирус выявили еще у 337 жителей. Как пишет у себя в Instagram губернатор, общее число заболеваний достигло 66873 случаев. В том числе 57924 случая выздоровления (+235).

- В крае ежедневно выполняется свыше 8 тысяч тестирований на COVID-19, за весь период — уже более 2 миллионов 237 тысяч, - отмечает Владимир Владимиров.

Установлен в регионе новый антирекорд по числу смертей. Еще 11 (!) пациентов скончались в COVID-госпиталях региона за последние 24 часа. С начала пандемии умерли 1945 человек с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция.

Губернатор напоминает, что в крае продолжается вакцинация населения. Первый компонент получили почти 579 тысяч человек, полностью вакцинированных – 464 тысячи.