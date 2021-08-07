В Кабардино-Балкарии нашли тело водителя, чье авто упало в реку

В Черекском районе Кабардино-Балкарии утром 7 августа 2021 года нашли тело 51-летнего водителя, чья машина упала в Черек. Как рассказали сайту stav.kp.ru спасатели республиканского МЧС, в 03:20 из воды извлекли автомобиль, в котором никого не оказалось.

- С наступлением светлого времени суток поиски продолжились по руслу реки Черек. В 6:30 тело водителя обнаружил местный житель вдоль русла реки Черек в 7 километрах от места происшествия, - комментируют в ведомстве.

Следственно-оперативная группа выясняет причины трагедии.