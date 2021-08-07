В Невинномысске до 2023 года отремонтируют дороги на 20 улицах

В Невинномысске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году приводят в порядок пять улиц

В Невинномысске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году приводят в порядок пять улиц – 3 Интернационала, Социалистической, Линейной, Революционной и дорогу от улицы Калинина до улицы Апанасенко.

Как рассказал на своей странице в Instagram глава города Михаил Миненков, на следующий год запланирован ремонт еще 8 участков общей протяженностью больше 11 км. Обновятся улицы Первомайская, Трудовая, Достоевского, Комарова, Луначарского, Монтажная, Московская и дорога на городское кладбище. Еще 12 — отремонтируют до 2023 года.

Ремонт запланирован на 10 км дорог на улице Шевченко, Комбинатской, Дунаевского, Садовой, Подгорного, 30 лет Победы, Пугачева, Дунаевского, Проточной, Лермонтова, Школьной, Казачьей и Совхозной.

- Важно, что мы не просто ремонтируем проезжие части автомобильных дорог: преображение затрагивает и прилегающую территорию. На каждой улице благоустраивают пешеходные тротуары, устанавливают искусственные неровности, наносят разметку, ставят светофоры и остановочные пункты, — подчеркнул в соцсети глава Невинномысска Михаил Миненков.