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Происшествия7 августа 2021 13:08

Гоняя ночью на машине, трое молодых людей погибли в ДТП с грузовиком на Ставрополье

Большегруз стоял на обочине, когда в него врезалась иномарка
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Фото: УГИБДД по СК

Фото: УГИБДД по СК

В Буденновске около 4 часов утра 7 августа «Nissan Fuga» на высокой скорости влетел в припаркованный на обочине «КамАЗ».

Как сообщили сайту stav.kp.ru в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю, за рулем находилась 19-летняя девушка. С ней ехали еще трое. Водитель и двое 25-летних пассажиров погибли на месте. Выжил 28-летний молодой человек. С тяжелыми травмами он госпитализирован в реанимацию.

- Установлено,что погибшая девушка получила водительское удостоверение всего полтора года назад. У всех участников произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту аварии проводится проверка, - комментируют в ведомстве.