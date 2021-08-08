Губернатор Ставрополья почтил память солдат 49-й общевойсковой армии в 80-й юбилей

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил 49-ю общевойсковою армию с 80-м юбилеем со дня основания. Он возложил цветы, почтив память павших солдат.

- Мы гордимся, что штаб 49-й общевойсковой армии и ее воинские части сегодня расположены на территории нашего края. На счету ее солдат и офицеров – множество успешно выполненных задач, связанных с защитой интересов нашей страны, - рассказал Владимиров.

Напомним, 49-я общевойсковая армия — оперативное объединение (общевойсковая армия) в составе РККА и СВ России. Это соединение сыграло значительную роль в борьбе с фашизмом во времена Великой Отечественной войны.