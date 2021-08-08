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Спорт8 августа 2021 17:27

Старший тренер сборной по каратэ Алан Савхалов скончался во Владикавказе

Он воспитал множество известных спортсменов
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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8 августа 2021 года во Владикавказе скончался профессиональный тренер, наставник спортивной сборной команды Российской Федерации Алан Савхалов. Он воспитал целую плеяду известных спортсменов, в числе которых чемпионка мира Мария Соболь, чемпионы Европы Сослан Гуриев, Ника Кадзова.

Савхалову было 58 лет. В спорт он пришел в 1979 году и больше никогда не сходил с выбранного пути. Он является членом президиума ФКР, президентом Федерации Северо-Кавказского федерального округа.

Более 30 лет Алан посвятил развитию и продвижению каратэ в Северной Осетии.