В Ставрополе появится новый детский сад на 300 мест

Хорошая новость для детей и их родителей. В Ставрополе появится новый детский сад для 300 малышей, из них 150 – для детей ясельного возраста. Его построят на улице Алексея Яковлева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

В здании будут помещения для 16 групп. В каждой будут свои секции: игровая и столовая, спальня, санузел. В большом музыкальном и двух спортивном залах с детворой будут заниматься профессиональные педагоги.

Для удобства родителей и детей, обустроят площадки для хранения велосипедов и колясок с навесом. Также на прилегающей территории, которую озеленят, благоустроят 16 павильонов для игры детей на свежем воздухе.

Напомним, что в ауле Новкус-Артезиан Нефтекумского округа добавляют пристройку к местному детскому саду. Дошкольное учреждение сможет принимать на 50 малышей больше. Этот объект там ждут очень многие семьи. Несмотря на то, что аул небольшой, почти вся улица состоит из молодых семей. В них воспитываются по несколько детей.

Тем временем продолжается строительство детского сада в населенном пункте Ачикулак Нефтекумского района. Объект проверил губернатор Ставрополья. Владимир Владимиров поручил ускорить строительство.