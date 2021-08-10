29-летний житель Ставрополья обманул пенсионерку в "Одноклассниках"

В Ессентуках вынесли приговор по уголовному делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

29-летний местный житель, используя чужие данные в анкете на сайте "Одноклассники", познакомился с 78-летней женщиной. Под разным предлогом ему удавалось вытягивать из ее деньги. За полгода общения пенсионерка перевела мужчине более 1 млн рублей. А когда убедился, что у женщины нет денег - прекратил общение. Его обвиняли в "Мошенничестве в особо крупном размере.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному лицу наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.