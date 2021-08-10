На встрече с Путиным губернатор Ставрополья предложил расширить программу развития села

Во время рабочей встречи президента России с губернатором Ставрополья были обсуждены вопросы развития села.

Владимир Владимиров проинформировал руководителя государства о реализации в регионе программы комплексного развития сельских территорий.

По словам губернатора, программа стала действенным инструментом для создания инфраструктуры в сельской местности.

– С учетом программы комплексного развития и программы местных инициатив мы 3,5 тысячи объектов планируем за период с 2019-го по 2024 год создать и отремонтировать, – отметил Владимир Владимиров.

Владимир Путин также положительно оценил реализацию в крае программы льготной ипотеки для сельских жителей. Как сообщил президенту России глава края, ее участниками уже смогли стать около 1,5 тысячи семей.

Еще одной темой рабочей встречи стало развитие мелиорации. По словам Владимира Владимирова, в крае ежегодно расширяется площадь орошаемых земель. До 2024 года она должна увеличиться на 100 тысяч гектаров. При этом мелиоративные мероприятия позволяют сельхозпроизводителям достигать лучших экономических показателей, несмотря на неблагоприятные погодно-климатические условия.

– Прошлый год был засушливый – все, кто работал на мелиорации, имели очень хороший экономический результат, – сказал губернатор Ставрополья.

В целом, как отметил Владимир Владимиров, реализация мероприятий программы комплексного развития села обеспечивает стабильный рост внутреннего регионального продукта, объема привлечения инвестиций и оказывает позитивное влияние на демографическую ситуацию на селе.

Губернатор края обратился к главе государства с предложением рассмотреть вопрос об увеличении ежегодного финансирования мероприятий программы ио продлении срока ее реализации.

– У нас приличное финансирование на поддержку села в этом году. Рассматриваем различные варианты, в том числе связанные не только с поддержкой самого сельхозпроизводства. Вы же знаете, там объемы большие, сотни миллиардов, на социальное развитие. И, кстати говоря, дополнительные средства на мелиорацию будут – по семь миллиардов ежегодно, – сказал Владимир Путин.