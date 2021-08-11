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Общество11 августа 2021 8:21

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 340 человек

Число зараженных достигло 68222
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Число выздоровевших от коронавируса увеличилось еще на 213 человек и в целом составило свыше 58,7 тысячи. Работа по выявлению новых случаев COVID-19 продолжается.

За весь период пандемии на Ставрополье проведено уже более 2 миллионов 261 тысячи исследований на коронавирус.

За сутки диагноз подтвердился еще у 340 человек. Число зараженных достигло 68222. Вместе с тем, в минувшие сутки было и несколько летальных случаев. За вчерашний день скончались 10 пациентов.

- Соболезную родным скончавшихся пациентов, - обратился губернатор Ставрополья к родным и близким этих людей.