Стихия на Ставрополье оставила без света пять населенных пунктов

Сильный дождь ночью стал причиной частичного аварийного отключения электроснабжения в среду в пяти населенных пунктах Ставрополья. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Так, в зоне отключения оказались села Балахоновское, Кочубеевское и Надзорное, станица Барсуковская и хутор Саратовский в Кочубеевском округе.

Всего без света остались около 11 с половиной тысяч человек, из них почти четыре тысячи — дети. Как стало известно, уже восстановили электроснабжение в селе Кочубеевское.

Напомним, 11 и 12 августа в Ставропольском крае прогнозируется ливень, гроза, град и шквалистый ветер.