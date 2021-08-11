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Происшествия11 августа 2021 8:33

Стихия на Ставрополье оставила без света пять населенных пунктов

В зоне отключения оказались села Балахоновское, Кочубеевское и Надзорное, станица Барсуковская и хутор Саратовский в Кочубеевском округе
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Сильный дождь ночью стал причиной частичного аварийного отключения электроснабжения в среду в пяти населенных пунктах Ставрополья. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Так, в зоне отключения оказались села Балахоновское, Кочубеевское и Надзорное, станица Барсуковская и хутор Саратовский в Кочубеевском округе.

Всего без света остались около 11 с половиной тысяч человек, из них почти четыре тысячи — дети. Как стало известно, уже восстановили электроснабжение в селе Кочубеевское.

Напомним, 11 и 12 августа в Ставропольском крае прогнозируется ливень, гроза, град и шквалистый ветер.