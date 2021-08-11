В Пятигорске пьяный угонщик повредил несколько автомобилей и разворотил клумбы

Житель Пятигорска вместе с 24-летним приятелем распивал у себя дома спиртные напитки. Когда друг ушел, хозяин квартиры обнаружил пропажу ключей от автомобиля, а выйдя на улицу – не увидел свою машину.

Мужчина обратился с заявлением в местный отдел полиции. Правоохранители обнаружили поврежденную машину недалеко от дома ее собственника.

Чуть позже полицейские задержали и угонщика, который бросив авто успел скрыться с места происшествия. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он признался в преступлении.

Также выяснилось, что водительского удостоверения у молодого человека никогда не было, как и навыков вождения. 24-летний пятигорчанин пояснил, что когда выходил из квартиры знакомого, увидел на тумбочке ключи от машины, и решил прокатиться.

Во время поездки злоумышленник протаранил два автомобиля, припаркованных во дворе, а также повредил машину знакомого.

Лихо маневрируя, в том числе двигаясь задним ходом, незадачливый угонщик повредил клумбы, бордюры и мусорный бак, а по окончании поездки – совершил торможение, въехав в кустарник.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье: «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Машину вернули

законному владельцу. Также мужчине предстоит возместить ущерб, причиненный хозяину угнанного автомобиля и двух других транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.