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Происшествия11 августа 2021 11:45

Ставрополец с помощью угроз и найденного пистолета пытался обрести счастье в личной жизни

Вместо этого он стал фигурантом уголовного дела по статье «Угроза убийством»
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Отдых в баре с подругой обернулся для жительницы Изобильного сильным испугом. И хорошо, что только им - могла случиться настоящая трагедия.

- В полицию округа позвонила потерпевшая и сообщила, что ей угрожает незнакомый мужчина с пистолетом в руках. На место происшествия прибыл наряд полиции и участковый данного административного участка, - уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по СК.

Выяснилось, что столь оригинальным способом 28-летний житель соседней станицы Рождественской пытался познакомиться с понравившейся дамой. Получив отказ, он решил добиться расположения с помощью угроз и оружия. Девушка восприняла его слова всерьез и позвонила в полицию.

Агрессивного ухажера задержали, пневматический пистолет изъяли. Станичник, кстати, уверяет, что оружие он нашел.

Против мужчины уже возбудили уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное статьей «Угроза убийством» - до двух лет лишения свободы.

Орудие, которым угрожали убийством в Изобильненском МО
Видео: ГУ МВД по СК