Ставрополец с помощью угроз и найденного пистолета пытался обрести счастье в личной жизни

Отдых в баре с подругой обернулся для жительницы Изобильного сильным испугом. И хорошо, что только им - могла случиться настоящая трагедия.

- В полицию округа позвонила потерпевшая и сообщила, что ей угрожает незнакомый мужчина с пистолетом в руках. На место происшествия прибыл наряд полиции и участковый данного административного участка, - уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по СК.

Выяснилось, что столь оригинальным способом 28-летний житель соседней станицы Рождественской пытался познакомиться с понравившейся дамой. Получив отказ, он решил добиться расположения с помощью угроз и оружия. Девушка восприняла его слова всерьез и позвонила в полицию.

Агрессивного ухажера задержали, пневматический пистолет изъяли. Станичник, кстати, уверяет, что оружие он нашел.

Против мужчины уже возбудили уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное статьей «Угроза убийством» - до двух лет лишения свободы.