Минздрав напомнил ставропольцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями правила вакцинации

Как любая инфекция, COVID-19 может привести к осложнению хронических и сердечно-сосудистых заболеваний, способствовать развитию тромбоза, обострению ишемической болезни сердца. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Поэтому, медики утверждают, что единственная на сегодняшний день реальная защита здоровья - это прививка.

- Вакцинация против коронавирусной инфекции чрезвычайно важна для людей, страдающих патологией сердца и сосудов, так как заболевание может спровоцировать тяжелое течение коронавируса, - считает главный врач Ставропольского краевого диспансера Ирина Терентьева.

Прививка пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями делается только в случае отсутствия противопоказаний.

Некоторые пациенты после прививки могут чувствовать болевые ощущения в месте инъекции вялость, а также повышение температуры.

Если температура поднялась выше 38 градусов, нужно принять препарат, которые позволит снизить ее. Медики напоминают, что в первую неделю после прививки нужно избегать физических и температурных нагрузок.

Остаток вакцины на 11 августа по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 101875 доз, а по второму 177183 доз.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 177305 человек, причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 479 человек.