В Невинномысске руководитель предприятия задолжал сотрудникам более 700 тысяч рублей зарплаты

В следственный комитет Невинномысск обратились работники ООО «ЮгШерсть». По данному факту следователь СКР возбудил уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Выяснилось, что руководитель предприятия с июня по июль 2020 года не выплачивал заработную плату 25 сотрудникам.

Сумма задолженности по заработной плате составила свыше 714 тысяч рублей и денежная компенсация свыше 209 тысяч рублей.

Следователь добился от руководителя организации полного погашения задолженности перед всеми работниками предприятия.