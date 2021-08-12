В Ставрополе устраняют последствия сильнейшего ливня

В ночь на 12 августа на Ставрополь обрушился очередной ливень со шквалистым ветром. В результате разгула стихии в ЕДС города зафиксировали 68 происшествий. Среди них падение деревьев и веток, обрывы проводов, подтопления зданий и частных домов.

Коммунальщики города раннего утра они приводят в порядок улицы, дороги и тротуары. Они убирают поваленные деревья, расчищают ливневки от мусора и грязи.

С проезжих частей, тротуаров и дворов вывезено уже более 20 деревьев и упавших веток. От наносов освободили около 500 решеток ливневых решеток.

До позднего вечера коммунальщики приводили город в порядок после разгулявшейся ночной стихии.

Сегодня 12 августа в Ставрополе прогнозируется – днем 28+, вечером – 22+. Жителей краевой столицы ждет небольшой дождь, ветер: 1-5 м/с. Кстати, в ночь с 12 на 13 августа на вечернем небе Ставрополя можно будет наблюдать за уникальным явлением – метеоритным дождем, который называется звездопад Персеиды.