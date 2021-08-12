Российские школьники начали изучать космос в крупнейшей обсерватории страны

5 августа в крупнейшей обсерватории страны в Нижнем Архызе начались занятия Астрофизической школы «Траектория».

Программа у девятиклассников из разных городов России насыщенная: самый большой в Евразии оптический телескоп, известные ученые-астрофизики, скрипты на Python, белые карлики, черные дыры, Туманность Андромеды, Млечный путь, Пегас и Лира.

Двухнедельная программа в Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН в Нижнем Архызе для 38 учеников Астрофизической школы «Траектория» им. О.В. Верходанова (АФШ) — третья по счету. Этот образовательный проект единственный в России, главная цель которого познакомить заинтересованных школьников с реальной наукой, показать, как проходят научные исследования, помочь определиться с профессией, а также дать старшеклассникам углубленные знания по физике, математике, астрономии, программированию, английскому.

Стоит отметить, что обучение совершенно бесплатное. Среди лекторов — известные ученые и популяризаторы науки: руководитель группы релятивистской астрофизики Специальной астрофизической обсерватории РАН Григорий Бескин, Антон Бирюков из лаборатории космических проектов ГАИШ МГУ, замдиректора Центра космической погоды Тель-Авивского университета Лев Пустильник.

В САО РАН в Карачаево-Черкесии девятиклассники из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Омска и других городов России познакомятся с оборудованием обсерватории, с системой роботизированных телескопов для открытия новых планет, крупнейшим в мире радиотелескопом РАТАН-600 с рефлекторным зеркалом диаметром около 600 м.

При хорошей погоде «астрошкольники» увидят в телескопы метеоритный поток Персеиды, Марс, Юпитер и звезды Млечного пути.

На практических занятиях научатся решать задачи по астрофизике, работать с астрономической базой данных VizieR, определять яркость и цвет звезд в других галактиках по снимкам космического телескопа «Хаббл», создавать собственные модули в языке программирования Python и понимать научные статьи по астрофизике на английском.

Узнают отличия белых карликов от черных дыр, о магнитных полях и как хаос и порядок украшают жизнь.

Кроме того, каждый ученик АФШ вместе с научным руководителем займется научными изысканиями, в чем помогут тьюторы из выпускников АФШ, студентов и молодых преподавателей российских вузов. На итоговой конференции «астрошкольники» презентуют свои доклады.

— У нас нет задачи сделать наших учеников астрофизиками, — говорит соучредитель и исполнительный директор Фонда «Траектория» Михаил Юрик. — Мы хотим увлечь детей естественнонаучными предметами, познакомить их с реальной наукой здесь и сейчас, дать им инструменты познания и навыки, которые пригодятся им в жизни. Мы работаем на то, чтобы стало больше образованных и грамотных людей, которые способны передавать свои знания обществу.