На Ставрополье за сутки коронавирусом заболел 341 человек

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 341 человека. Число зараженных достигло 68905. За вчерашний день победить болезнь смогли 186 человек.

К сожалению, продолжают умирать пациенты, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. За суки скончались еще 12 ставропольцев. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Остановить распространение инфекции должна помочь вакцинация. Прививки в крае уже сделали 600,4 тысячи человек. Иммунизационная кампания продолжается. Берегите себя и не болейте! – написал Владимир Владимиров утром, 13 августа на своей странице в Инстаграме.