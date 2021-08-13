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Происшествия13 августа 2021 10:34

В Железноводске случился хлопок газа в котельной

Прокуратура организовала проверку
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Железноводске в котельной №2 на улице Ленина произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате ЧП никто не пострадал.

Однако прокуратура заинтересовалась инцидентом.

- Прокуратурой города Железноводска незамедлительно организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты все необходимые меры реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.