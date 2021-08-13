В Предгорье растут темпы вакцинации от COVID

В Предгорном округе Ставрополья набирает обороты прививочная кампания против коронавируса. В местной администрации отмечают растущую востребованность прививок среди населения.

Для удобства вакцинации для населения в округе организована работа мобильных пунктов, что позволяет доставлять вакцину в отдаленные села. На сегодняшний день в Предгорном округе первую прививку получили более 24 тыс. жителей. Около 20 тыс. – вакцинацию завершили.

Всего по краю на сегодняшний день общее число привитых первым компонентом превысило 600 тысяч человек. Второй компонент получили около 500 тыс.