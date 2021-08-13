На Ставрополье мужчина обиделся на сожительницу и ложно обвинил ее в краже 3 млн рублей

40-летний житель Буденновска обратился с заявлением в отдел полиции. Он рассказал, что его сожительница похитила у него 3, 5 млн рублей.

При приеме заявления полицейские предупредили мужчину о предусмотренной уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Позже выяснилось, что заявитель поссорился с сожительницей на бытовой почве, и чтобы отомстить ей, решил обвинить женщину в краже крупной суммы.

Теперь обиженному мужчине придется ответить по всей строгости закона. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Заведомо ложный донос».