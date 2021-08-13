Прокуратура взяла на контроль благоустройство территорий Ставрополя

В пресс-службе прокуратуры Ставропольского края сообщили, что ведомство взяло на контроль ход благоустройства в Октябрьском районе Ставрополя. Подрядчик взял деньги на реализацию проектов и не выполнил работы в срок.

Организация занималась благоустройством сквера на пересечении улицы Руставели и переулка Можайский и прилегающей территории Дворца детского творчества. Финансирование составило 9 и 9,8 миллионов соответственно.

Когда подрядчик все больше затягивал сроки, администрация района обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство выписало предписание об устранении нарушений, а также взяло ход работ на особый контроль.