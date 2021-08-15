За сутки на Ставрополье коронавирусом заболело 345 человек

За прошедший день число тех, кто вылечился от коронавируса, увеличилось еще на 249 человек. Так, за весь период справиться с болезнью уже смогли 59,7 тысячи пациентов. Ежедневно производятся тысячи тестирований на коронавирусную инфекцию.

Таких исследований проведено свыше 2 миллионов 294 тысяч. Эта работа помогает выявлять новые случаи заражения. Со всеми заболевшими работают врачи.

- Все необходимые ресурсы для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в нашем крае есть. Однако, к сожалению, последнее слово за медициной остается не всегда. За прошедшие сутки произошло несколько летальных случаев. Глубокие соболезнования родным скончавшихся пациентов, - написал губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

За сутки скончались 12 пациентов. Число умерших в регионе достигло 2034. Также за вчерашний день диагноз подтвердился у 345 человек. Число зараженных достигло 69594.

- Защитить здоровье, позаботиться о благополучии близких поможет вакцинация. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.