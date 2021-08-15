Ставропольцам рассказали, какое наказание ждет за покупку сертификата о вакцинации

Для профилактики мошеннических действий при использовании сертификатов вакцинации от COVID-19 правоохранители Ставрополья провели разъяснительные беседы с жителями края.

Полицейские патрульно-постовой службы напомнили горожанам, что незаконные махинации с сертификатами попадают под статью «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», уголовное наказание предусматривается не только за изготовление поддельных документов, но и за их использование.

Полицейские также отметили, что при приобретении фиктивных медицинских документов есть вероятность стать жертвой мошенников – заплатить деньги, а документ не получить.

Правоохранители раздали жителям округа информационные буклеты, в которых подробно разъяснено как не стать жертвой злоумышленников.