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Общество15 августа 2021 9:50

Ставропольцам рассказали, какое наказание ждет за покупку сертификата о вакцинации

Кстати, при приобретении фиктивных меддокументов есть вероятность стать жертвой мошенников – заплатить деньги, а документ не получить
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Для профилактики мошеннических действий при использовании сертификатов вакцинации от COVID-19 правоохранители Ставрополья провели разъяснительные беседы с жителями края.

Полицейские патрульно-постовой службы напомнили горожанам, что незаконные махинации с сертификатами попадают под статью «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», уголовное наказание предусматривается не только за изготовление поддельных документов, но и за их использование.

Полицейские также отметили, что при приобретении фиктивных медицинских документов есть вероятность стать жертвой мошенников – заплатить деньги, а документ не получить.

Правоохранители раздали жителям округа информационные буклеты, в которых подробно разъяснено как не стать жертвой злоумышленников.