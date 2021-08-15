В Ставрополе пассажирская маршрутка попала в ДТП, пострадали 9 человек

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Инцидент произошел сегодня, около 12:00, на улице Льва Толстого в Ставрополе. Там пассажирская маршрутка №48 попала в ДТП, сбил пешехода. На момент аварии в транспорте находилось 13 человек.

- Пытаясь уйти от столкновения транспорт врезался в дерево. На данный момент пострадавший пешеход госпитализирован, на месте ДТП оказывают медицинскую помощь пассажирам, - прокомментировали в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Всего в происшествии пострадало 8 человек, в том числе и водитель маршрутки. На месте столкновения, помимо медиков находятся спасатели городской службы, полиция. Подробности инцидента выясняются.