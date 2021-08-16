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Происшествия16 августа 2021 12:13

Ливень в Пятигорске затопил рынки

Вода доходит почти до капота машин, часть водителей пытается покинуть территорию
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Пятигорск накануне обрушилась водная стихия. Сильный дождь затопил окрестности Пятигорска, включая рынки. В сети появились видеоролики с места событий. Так, на кадрах - район местного рынка.

Из-за сильнейшего ливня вдоль торговых павильонов образовалась река. Похожая ситуация наблюдается и на другом оптовом рынке Предгорного района.

Ливневки не справились со своей задачей и территорию затопило. Вода доходит почти до капота машин, часть водителей пытается покинуть территорию. При этом водители автопогрузчиков продолжают работу.

Ливень в Пятигорске затопил рынки

По информации Гидрометцентра, дождь в Пятигорске не прекратится в течение всего дня. Осадки должны завершиться 17 августа.