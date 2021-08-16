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Происшествия16 августа 2021 18:01

Прокуратура закончила проверку по факту пожара в продуктовом магазине города Ипатово

Против директора магазина возбуждено дело об административном правонарушении по статье: «Нарушение требований пожарной безопасности»
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Инцидент случился 21 июля в продуктовом магазине в городе Ипатово Ставропольского края. Там произошло горение кровли здания магазина площадью 70 кв.м, площадь задымления составила 225 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Прокуратура района установила, что работники магазина допустили многочисленные нарушения требований противопожарного законодательства, выразившиеся в непроведении огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли административного здания и т.д.

Против директора магазина возбуждено дело об административном правонарушении по статье: «Нарушение требований пожарной безопасности».

Кроме того, в адрес директора Ставропольского филиала АО «Тандер» внесено представление об устранении выявленных нарушений.