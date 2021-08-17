В Ставрополе 18 августа часть города временно останется без воды

В Ставрополе из-за ремонтных работ водопровода на улице Шпаковской, часть города временно останется без воды.

Для горожан в этот день будет работать автоцистерна по заявкам.Так, завтра, 18 августа без воды останутся около 20 улиц от Доваторцев до Льва Толстого. Несколько из них попадают под снижение давления в трубах. Воду отключат с 08:30 до 17:00.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Предгорном округе и городах Кавминвод улицы и дворы затопило дождями. 16 августа 2021 года в Ставропольском крае прошли обильные осадки, которые уже превысили месячную норму. Все дороги превратились в венецианские каналы.