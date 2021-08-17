В Ставрополе из Хоперской палатки украли символический ключ от города. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм первый заместитель главы города Ставрополя Дмитрий Семенов.

По его словам, скорее всего, злоумышленники решили, что ключ можно сдать на металлолом или «решили открыть им все символические двери».

- Я разочарую их: металла там почти нет. Ключ выполнен из мрамора с незначительным добавлением бронзы. Продать его не получится. А вот ответить по закону придется, - прокомментировал Семенов.

Он добавил, что уже написано заявление в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», исследуются материалы с камер видеонаблюдения.

- И учитывая, что ключ - это часть военно-исторического памятника, ответственность грозит очень серьезная, - подытожил Семенов.

Хоперская палатка находится в самом центре Ставрополя. Внутри нее расположен символический ключ от города, который когда-то основали казаки. Символично еще, что палатка эта расположена почти у крепостной стены, остатки которой напоминают нам о том, что изначально здесь стоял форпост и казаки и офицеры охраняли подступы к городу.