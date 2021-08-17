На Ставрополье стали чаще покупать детские умные часы

За последние пару месяцев объем продаж детских умных часов на Ставрополье вырос в два раза по сравнению с летом прошлого года.Покупки жителей края проанализировала МТС и пришла к выводу, что чаще всего такие устройства приобретают для первоклассников и детей младшего школьного возраста.

Наибольшей популярностью перед началом учебного года пользуется модель «Elari KidPhone 2» с функцией родительского контроля и встроенным GPS-трекером, позволяющим отследить местонахождение ребенка. Такие детские часы оборудованы еще функцией аудиомониторинга и кнопкой экстренного сигнала. Девочкам гаджет с геолокацией и кнопкой «SОS» покупают чаще, чем мальчикам.

Часы с голосовым помощником в 2021 году ставропольцы стали покупать в 6 раз чаще. Хотя они почти в 3 раза дороже самых покупаемых детских часов. По подсчетам МТС, продажи устройств с голосовым помощником растут ежегодно. В отличие от других моделей эти часы поддерживают высокоскоростной интернет и дают возможность совершать видеозвонки. Детей увлекает процесс управления гаджетом через голосовые команды и общение с помощником Алисой.

Интересно, что примерно в равных количествах ставропольские родители выбирают черный и розовый цвета устройств для своих детей.