В Ставрополе продолжают устранять последствия стихии

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе 16 августа зафиксировали уникальный случай длительного прямого дождя при отсутствии ветра.

Такой ливень небывалой силы натворил немало бед в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Так, за вечер в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 38 заявок о подтоплении зданий и частных домов. По 33 заявкам работы уже выполнены. Специалисты откачали воду из помещений, прочистили ливневки. По остальным обращениям работы продолжаются.

Большой урон стихия нанесла Комсомольскому пруду. С улиц Дзержинского и Авиационной через лес сошли сильные потоки воды и принесли с собой земляной грунт, ветки, бревна, ил, растительность.

На некоторых участках лотков, которые расположены по всему периметру пруда, собрался большой дебит воды. Селевой поток пошел по тротуарам и попал прямо в водоем.

К очистительным работам приступили сразу, не дожидаясь окончания дождя. Сотрудники городского лесничества, подрядной организации по клинингу, администрации пруда расчистили лотки от мусора, вытащили при помощи веревок и цепей крупные бревна, пробили дренажку.

За ночь с помощью лопат, щеток, керхеров убрали все ветки с тротуарной зоны. Уже к 6 утра работники очистили спортивные зоны и подготовили для тренировок активных горожан.

Потоки дождевой воды вынесли в водоем грязь и растительный мусор. Даже невооруженным глазом видно, что пруд загрязнен. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробу воды. До результатов анализов Комсомольский пруд будет закрыт для купания.

- Просим всех жителей и гостей краевой столицы с пониманием отнестись к вынужденной мере и воздержатся от купания в городском водоеме. От этого зависит ваше здоровье, - обратились сотрудники администрации Ставрополя.